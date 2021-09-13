«Ты либо крестик сними, либо трусы надень»: новая девушка Тимати Саша Дони в прозрачном боди приспустила штаны

Публика продолжает пристально следить за новой девушкой рэпера Тимати, урожденного Тимура Юнусова, с которой тот отдохнул на фешенебельном курорте Греции. Сначала музыкант загадал загадку подписчикам, показывая красотку по частям, но фолловеры быстро вычислили, что рядом с ним – 19-летняя украинка Саша Дони. И теперь девушка пользуется бешеным вниманием со стороны любопытных фанатов.

На своей страничке в Instagram блондинка поделилась пикантным снимком, на котором позирует себе в прозрачном боди и приспущенных штанах. Объемы и изгибы красотки подписчики уже давно успели оценить – они у нее выдающиеся. Но не всем такой кадр понравился. Среди комплиментов под фото нашлись и критики.

«Ты либо крестик сними, либо трусы надень», «Самая посещаемая, ну видать много у неё таких, как Тимати было», «Ужассс. Но, верно, Тимати это очень нравится», «Вы очень красивая», «Фигура огонь!», — пишут в комментариях.

Кстати, крестиков у Саши Дони целых два. Девушка объяснила это тем, что она – очень верующая.

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