«Набившие оскомину»: Михайловская позировала в джинсах-антитренд

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская в этом году отметила свое 33-летие. Актриса востребована в профессии, растит сына, счастлива в новых отношениях. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых позировала рядом с автомобилем. Для поездки Анна выбрала джинсовый лук. Как отметила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, это совершенно неприметный образ.

«Джинсовая куртка, футболка навыпуск и набившие оскомину скинни-антитренд (к тому же подвернутые снизу). Массивные три-колорные кроссовки также уже нельзя отнести к актуальным. Украшение образа – сама девушка, молодая и стройная, но никак не одежда», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

Смотрите также: