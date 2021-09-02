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«Нашла в спешке»: Слава не впечатлила образом на школьной линейке

Стилист рассказала, что следовало заменить певице.

«Нашла в спешке»: Слава не впечатлила образом на школьной линейке
Слава в гримерке. Фото: Instagram.com/nastya_slava

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Славы появился снимок знаменитости в обнимку с дочерью. Примечательно, что образ для школьной линейки артистки разочаровал стилиста.

Слава позировала с младшей дочерью Тоней после линейки четвероклассницы.

Слава с младшей дочерью
Слава с младшей дочерью. Фото: Instagram.com/nastya_slava

Модный эксперт портала Teleprogramma.proЭлла Маковей — назвала ошибки в аутфите Славы. Стилист порекомендовала певице заменить обтягивающее платье с принтом платьем А-силуэта. А вот белые грубые ботинки исполнительница может оставить.

«Очень противоречивый образ. Стилеобразующий элемент — белые грубые ботинки. Они могли бы составить пару с оверсайз-жакетом. Подошло бы платье А-силуэта и леггинсы (например, светло-серые). Здесь же Слава словно позаимствовала платье у своей четвероклашки, надев под него компрессионные колготки невнятного цвета. Возможно, певица не продумала гардероб к осеннему сезону и надела все, что нашла в спешке», — заявила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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