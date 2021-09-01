«Учатся в одном классе»: Зара сделала традиционное фото со Славой и ее младшей дочерью

На личной странице исполнительницы Зары появилась совместная фотография знаменитости с подругой и певицей Славой. Примечательно, что дети артисток учатся в одном классе.

Зара после торжественной линейки в День знаний запечатлелась с младшим сыном Максимом. К слову, с ними рядом позировали артистка Слава с дочерью Антониной.

Пока старшая дочь Славы записывает новый трек и радуется окончанию учебы в университете, ее сестренка Тоня пошла в четвертый класс. Младший сын Зары тоже приготовился к последнему году в начальной школе.

«По доброй традиции наша ежегодная совместная фотография. Мы с моей Славой провожаем любимых четвероклашек. К слову, наши дети учатся в одном классе. Время летит, кажется, совсем недавно была их первая линейка! В добрый путь, наши любимые школьники», — пожелала Зара.

«Какие вы все красивые», «Красивые мамы и красивые дети», «Вы бесподобны», — отметили поклонники певиц.

Напомним, ранее певица Зара поделилась рецептом любимого семейного десерта. Кекс «Зебра» очень нравится сыновьям артистки.

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