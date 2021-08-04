Слава: «Была взаимная обида, но мы переступили и отпустили»

Исполнительница главного женского хита всех времен «Одиночество» — певица Слава — сейчас очень счастлива, и если ее что-то и огорчает, то лишь пандемия и связанные с ней ограничения. В остальном у артистки все хорошо — заботливый муж, любимая работа и невероятно талантливые дети.

«Дочь не балую, но машину ей купила»

— Слава, ваша 22-летняя дочь выучилась на лингвиста, недавно получила диплом РУДН — поздравляем!

— Спасибо! Для меня это счастье, как камень с души! Думаю, как и для каждого родителя. Важный этап в жизни дочки закончился, она большая молодец, и я ею, честно, очень горжусь. Вот как раз недели две назад она принесла мне свой диплом с оценками. Не то чтобы я сомневалась в ее успехах, но дочь действительно меня порадовала хорошей успеваемостью. Я не следила за каждой сессией Саши с трясущимися от переживаний руками — у меня нет столько времени из-за бешеного рабочего графика.

Мне важен результат, и я доверяю дочери. Это результат наших семейных разговоров, мы заочно на энергетическом уровне понимаем друг друга. Так же воспитывали меня, мама была большой трудоголик. Я с детства понимала, что непозволительно огорчить ее плохими оценками. Поэтому, пока она работала, мы с сестрой сами учились. Саша тоже прекрасно осознавала это, за что я ее очень люблю! Моя птичка!

— Кем Саша может работать с дипломом лингвиста?

— Переводчиком. Может пойти в научную деятельность в сфере лингвистики и даже преподавать английский язык. Эта профессия может пригодиться во многих сферах. Образование получено, и теперь, пожалуйста, в свободное плавание! Сейчас Сашуля делает упор на музыку — занимается вокалом, пишет треки, снимает клипы, выступает. Но лингвистику не забывает. Саша знает и английский, и французский, постоянно практикуется, изучает новые материалы и собирается освоить японский. Еще я бы хотела, чтобы Саша попробовала себя в актерской сфере, прямо вижу ее в кадре и на театральной сцене. Дочь полтора года училась в Театральном училище имени Щепкина и показала неплохие результаты.

— Итак, Саша — певица, вы — ее продюсер. Что главное в раскрутке молодого артиста? ТВ и радио? Или уже нет?

— Не могу назвать себя продюсером дочери. Я даю советы как мама и как профессионал. Сейчас Саша экспериментирует, ищет свой стиль. Дочь сама участвует в написании текстов и музыки. Недавно вышел ее трек «На грани», в котором она рассказала историю из своей жизни. Сильная работа! Скоро будет клип. Красивая картинка отлично передает смысл и показывает эмоции артиста — это помогает в продвижении трека.

А вообще для продвижения многое важно. Когда я начинала, то в приоритете были радио и ТВ, теперь у любого артиста есть шанс быть услышанным — достаточно выставить трек в интернет. Но из-за огромного выбора присутствует большая конкуренция и быстрое потребление контента. Поэтому важно найти фишку и попасть в самое сердце своей аудитории. Мы всей семьей верим в Сашин талант, надеюсь, к ней придет грандиозный успех. А я всегда рядом и, когда нужно, помогу!

— Кажется, что у вас с Сашей голоса похожи. Вы выступаете вместе?

— Сашка выступала на моих сольных концертах в Москве. На одной из премий пели песню «Подруга», недавно были вместе в радиоэфире с живым исполнением, взяли и Сашину сольную песню. По поводу голосов иногда пишут, что у нас они настолько схожи, что порой кажется, будто это я пою Сашкины песни. Но это отдельная история хейта в соцсетях…

— Вы подарили Саше дорогую машину. А сама она уже зарабатывает?

— Саша ездила на общественном транспорте и на такси, а я очень боялась за ее безопасность. Кроме того, во время пандемии лучше избегать лишних контактов. И я знала, что дочь отлично водит. Саша не ожидала такого подарка, купить автомобиль было исключительно моей инициативой. Мы не балуем ее, но стараемся радовать по мере возможностей, как и все родители. Конечно, пока она не получает больших гонораров. Дочь училась в университете, и просто не было такой возможности. Но сейчас Саша старается заработать свою копеечку и редко ко мне приходит с просьбой о деньгах на личные расходы.

— Что у нее в личной жизни? Саша замужем? Живет отдельно или с вами?

— Саша не замужем. Она достаточно самостоятельная, живет одна, но по соседству с моей сестрой — разница в пару этажей. Они часто ходят друг к другу в гости — ужинают вместе, у них дружеские отношения. Поэтому дочь всегда под чутким присмотром.

— Где учится ваша 10-летняя дочь Тоня? Чем увлекается девочка?

— Тоня учится в частной школе, что поближе к дому. Если Сашуля практически все уроки делала сама, то с Тоней учимся вместе — она у нас активная, неусидчивая. Папа (муж артистки — предприниматель Анатолий Данилицкий. — Ред.) — специалист по математике, а мама — по остальным предметам.

Тоня артистичный ребенок, любит и танцевать, и петь, и кривляться. Недавно с ней записывали дуэт на песню Владимира Шаинского «Первоклашка» к концерту. Тоня не растерялась — сразу в бой, сразу петь. Вся в мать! Тоня пробует заниматься рисованием, бальными танцами, но больше всего обожает ходить на художественную гимнастику. Даже дома пришлось установить шведскую спортивную стенку, откуда она не слезает.

«Со здоровьем лучше не шутить»

— Какие сейчас сложности при проведении концертов? На сколько процентов этим летом уменьшилось их количество?

— Да на миллион процентов! У артистов, в том числе и у меня, из-за пандемии значительные потери. Невозможно выжить за счет онлайн-концертов. Да и это совсем не те ощущения! Дело не только в финансах. Я в первую очередь очень скучаю по своему зрителю, по обмену энергией. Концертов стало в разы меньше, в каждом городе свои ограничения, очень много переносов.

Недавно в Москве объявили еще одну волну карантина, и первыми пострадали мы, артисты, потому что отменили концерты, все развлекательные мероприятия. Сейчас ситуация вроде бы налаживается, но я не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя.

Что касается сложностей, то это залы, заполненные на 50%. И люди, которые приходят на концерты с ощущением страха и не могут полностью расслабиться. А мы не видим их улыбок из-за масок.

— Вам удалось сохранить свою команду?

— Моя команда на своих местах официально, с сохранением заработной платы, и всегда будет со мной!

— В вашем летнем хите «Улетела» есть такие слова: «Хотела тепла — сдай на антитела». Вы одной из первых отреагировали песней на нашу новую жизнь. И вы дважды переболели коронавирусом. Остался у вас след после ковида?

— Я болела с промежутком в год. Сначала после первого локдауна. Две недели не вставала с кровати с высокой температурой. Второй раз переболела в начале лета практически бессимптомно. Последствия есть. Больше всего переживаю за проблемы с памятью. На гастролях теперь выручают распечатанные тексты песен на листочках, особенно это касается новых композиций. На съемках выручает суфлер. Зрители относятся с пониманием. Но со здоровьем лучше не шутить, поэтому уже обратилась к неврологу.

А параллельно улетела в заслуженный отпуск — сейчас нахожусь в солнечной Австрии, так сказать, на восстановлении. Чего всем и желаю. Мы, артисты, творчеством пытаемся подбадривать слушателей. Трек «Улетела» — самый нативный пример. Скоро будем на него клип снимать с Лешками — Рыжовым и Серовым (участники группы «Дискотека Авария». — Ред.).

Ребята уже поставили мне задачку: я буду прыгать и летать. А это все начнется уже через три недели. Только не учли одного: для этого надо похудеть, и, чтобы успеть, мне придется отказаться от еды в принципе! К этому я пока, лежа в шезлонге у моря, не готова!

— В песне «Слез умытая печаль», за которую вы недавно получили премию «Шансон года», есть строчка: «Нет на земле любви без обид». Как вы за 20 лет научились переживать с мужем обиды? И если ссоритесь, то из-за чего?

— Я человек, который быстро забывает обиды. За время нашей совместной с Толей жизни много всего было. Переломный момент случился лет десять назад — была взаимная обида, предательство, через которое мы переступили вместе и отпустили. Так бывает: ты встречаешь любимого или любимую и понимаешь, что ни с кем лучше уже не будет, этот человек и духовно, и физически твой. У меня так, и у Толи так же. Но это наша история, и она вне стереотипного мышления института брака.

Я ведь еще официально не замужем! А обид у нас теперь просто нет. Маленькие домашние ссоры не в счет. Да и их, честно говоря, почти нет. Знаю, что переживать обиды лучше всего вдвоем в постели! В конфликте всегда виноваты обе стороны. Она не так сказала, он в ответ не так отреагировал… Секрет наших отношений в том, что мы оба это поняли. И самое главное — когда возникают проблемы, мы не пытаемся друг на друга спихнуть вину, а, наоборот, совместно ищем пути решения, как поскорее все разрулить и вновь жить припеваючи!

Личное дело:

Анастасия Сланевская (Слава) родилась 15 мая 1980 года. Первый альбом «Попутчица» вышел в 2004 году. Сейчас у певицы пять студийных альбомов. Снималась в главной роли в фильме «Параграф 78». Участвовала в шоу «Три аккорда», «Битва хоров» и других телепроектах.

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