«Главный тренд года»: Ковальчук нарядилась в стиле минимализм, сделав акцент на стройных ногах

Популярность Юлия Ковальчук получила благодаря группе «Блестящие». С тех пор, как она покинула девичий коллектив, изменилось многое. Артистка вышла замуж за Алексея Чумакова, стала мамой, строит сольную карьеру и балует домашних блюлами собственного приготовления. А еще довольно часто показывает фанатам свои самые разные модные образы. На этот раз в своем Instagram она поделилась кадрами, на которых позировала в мини-юбке, блеснув стройными ногами. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Виктория Шабанова отметила, что аутфит у Юлии — идеальный.

«На Юлии образ в стиле минимализм, одного из главных трендов текущего года, который, к слову, только начал набирать обороты популярности. Юбку, как будто сшитую из нижней части пиджака, певица дополнила удлиненной базовой рубашкой и базовыми босоножками. Все вместе смотрится одновременно стильно, дерзко, но очень эстетично. Акцент на талии визуально удлиняет силуэт, делая его безупречным с точки зрения пропорций.

Блестящие изящные босоножки, не режут образ, а, наоборот, служат интересным, но не бросающимся в глаза акцентом. Весь аутфит, включая утонченные аксессуары, смотрится целостным и гармоничным», — сказала Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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