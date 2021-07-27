«Надо определенный негатив выплескивать»: Ковальчук рассказала, в чем секрет крепкого брака с Чумаковым

Как отметила певица, нужно уметь разговаривать о проблемах в семье.

Певица Юлия Ковальчук в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос, как им с мужем музыкантом Алексеем Чумаковым удается сохранить крепкий брак. При этом исполнительница заметила, что порой они разговаривают с супругом на повышенных тонах.

«Единственный выпуск пара — возможность поговорить. Обстоятельно, спокойно, желательно не эмоционально. В нужное время. Иногда надо уметь поговорить именно в нужное время, потому что не дай Бог начать разговаривать не в нужное время — это может закончиться печально. Но это надо чувствовать». Юлия Ковальчук

Как отметила Юлия Ковальчук, они с мужем живые люди, а не роботы. «Порой надо определенный негатив выплескивать. Кто-то ходит для этого в спортзал, бьет грушу, а кто-то кричит», — заметила певица.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сыграли свадьбу в октябре 2013 года. До этого они встречались на протяжении пяти лет. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия.

Смотрите также: