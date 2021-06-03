«Конечно, мне Россия понятнее»: Чумаков объяснил, почему не уедет жить на свою виллу в Испанию

Певец Алексей Чумаков в шоу «Откройте, Давид!» заявил, что никогда не переедет жить в Испанию на постоянное место жительства, как считают некоторые из его поклонников.

«Ближе – это то, что понятнее. Это и музыка, и фильмы. Ты не можешь, не понимая кино сказать, что тебе оно ближе. Конечно, мне Россия понятнее. У меня есть вилла в Испании. Море, красиво все. Я очень много работаю, чтобы это все построить. Чтобы иметь право приглашать друзей, чтобы семья наслаждалась морским воздухом несколько месяцев в году».

Алексей Чумаков

По словам певца, в Испанию постоянно его не тянет. «Я — россиянин. Люблю эту страну, потому что она дала мне все. Зрителя, ощущение нужности. Она мне дала дочку», — заявил Алексей Чумаков.

Напомним, что Алексей Чумаков женат на певице Юлии Ковальчук. У них есть совместная наследница. В этом году Амелии исполнится четыре годика.

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