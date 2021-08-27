«Сразу привлекает к себе внимание»: Михайловская примерила кардиган – маст-хэв этого сезона

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская довольно часто радует своих фанатов свежими фотографиями, на которых предстает в самых разных образах. Актриса следит за трендами и старается всегда подчеркнуть свою индивидуальность. На этот раз Анна примерила модный кардиган и джинсы. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар отметила, что кардиганы – это маст-хэв осенне-зимнего сезона.

«Я их просто обожаю. Носим поверх платьев, джинс, футболок, водолазок, юбок. Вариативность комплектов с этим предметом гардероба очень широкая. Анна Михайловская со мной на одной волне. Вязаный кардиган с вышитым флористичным рисунком и объемными рукавами является стилеобразующим элементом этого комплекта. Сразу привлекает к себе внимание. В целом весь образ можно считать удачным! Единственное, что меня смущает, — это цвет топа. В сочетании с кардиганом он выглядит грязно. Заменяем на белый и получаем свежий, незаурядный лук на каждый день», — сказала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы два года.

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