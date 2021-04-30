«Кто ей это подарил?»: Анна Михайловская не понимает, почему большинство красивых и обеспеченных девушек относят к содержанкам

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Молодежка» — Анна Михайловская — разместила у себя в профиле свежее фото в ярком берете и песочном пальто-халате. Примечательно, что под таким безобидным фото актриса оставила сообщение на очень болезненную для нее тему.

Артистка призналась, что окружающим трудно воспринимать ее как бизнес-леди. По словам Анны, мужчины, да и женщины привыкли, что дорогая машина и изысканные украшения на девушке — подарок от покровителя. Михайловская не понимает, почему ее записали в содержанки.

«Почему мы так испортились? Или может я чего не понимаю? Каждый раз, когда красивая девушка, хорошо одетая, ухоженная приезжает куда-нибудь, да еще и на хорошей машине, то первый вопрос нашего общества «Ты не знаешь, кто ее муж?» или «Кто ей это подарил?». Почему не возникает вопрос «А где она работает?»», — возмутилась Анна.

Михайловская добавила, что она и ее подруги часто стесняются остаться на обед в дорогом ресторане. Потому что мужчины за соседними столиками уверенны, что девушки пришли на них «охотиться».

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