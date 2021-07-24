«Нежная пара»: Анна Михайловская показала совместное фото с новым избранником

В одном из последних постов личного микроблога звезды сериала «Молодежка» — Анны Михайловской — появилась запись, в которой знаменитость поделилась подробностями личной жизни.

Михайловская продемонстрировала своего нового ухажера. К слову, артистка до сих пор скрывает имя и должность своего избранника.

Напомним, после развода с актером Тимофеем Каратаевым Анна еще долгое время посвящала все свободное время только одному мужчине — своему сыну Мирославу. Однако в прошлом году исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» стала встречаться с неизвестным мужчиной. Светловолосый красавец то катал на санках сына Анны, то прогуливался на Красной площади с самой Михайловской.

А недавно артистка поделилась трогательным селфи с избранником, добавив в подпись к фото эмодзи в виде красного сердца. Анна запечатлелась в толстовке персикового цвета с сумочкой Fendi ярко-зеленого оттенка. Михайловская похвасталась массивными часами серебристого цвета. А также показала, как она счастлива в романтических отношениях.

Знаменитость прислонилась головой к щеке бойфренда и сладко улыбнулась на камеру. Поклонники при виде довольной Анны пришли восторг:

«Что за красотульки?», «Нежная пара», «Красивые, счастья вам», «Милые и гармоничные».

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