Один образ – два тренда: Брежнева вышла на прогулку в актуальных мюлях Prada и кипенно-белых шортах

Такая комфортная обувь и яркий оттенок, напоминающий медицинскую одежду, сейчас в моде.

Вера Брежнева поделилась с фолловерами отпускными кадрами на фоне голубого бассейна и гор. Певица вышла на прогулку в тотальном луке, соединив в нем сразу два горячих тренда сезона.

Во-первых, она облачилась в пушистые мюли Prada, которые раньше носили только у себя дома. Сейчас же самые звездные модницы щеголяют в них в свете. Ранее, к примеру, в такой комфортной обуви появлялась на публике экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева.

«Сейчас все условное стирается. Домашняя одежда стала хитом подиумов пандемийной эпохи», — заметила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Юлия Люгай, стилист-имиджмейкер.

Второй тренд – это кипенно-белый цвет, который присутствовал в тотальном комплекте Веры с шортами, толстовкой и мюлями. Как рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, этот оттенок тоже стал популярен из-за коронавируса. Внимание дизайнеров оказалось приковано к нему благодаря нарядам врачей и возросшему интересу к этой профессии.

Смотрите также