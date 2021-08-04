«В стиле гламурный шик»: Федорова в небесно-голубом костюме с эффектом глянца «испортила» фигуру

Телеведущая появилась на публике в эффектом образе. Однако наряд оказался не самым лучшим. Его оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная», но с короной она ходила не долго. Позже Оксана смогла стать телеведущей, а также до сих пор она часто участвует в фотосессиях и посещает светские рауты. Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит победительница конкурсов красоты в 43 года.

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Этим летом Федорова проводит время в Сочи с мужем и детьми. Однако она не только отдыхает, но и посещает разные мероприятия. Накануне телеведущая в белоснежном наряде с широкими брюками отправилась на концерт. А теперь она отметилась на другом мероприятии, которое также прошло на курорте. На публике Оксана появилась в костюме небесно-голубого цвета с эффектом глянца.

Жакет с акцентом на талии и зауженные брюки дополнили белые туфли. Звезда выглядела ярко и необычно. Ее лук оценила для портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ в стиле гламурный шик, в котором объединены классический крой брючного костюма и гламурный блеск. Было бы очень эффектно, если бы не перемудрили с фасоном. Добавили столько объема защипами на глянце, который итак визуально расширяет пространство. Жакет открывает как раз животик, где сосредоточили весь объем. Была бы матовая ткань, все смотрелось бы по-другому. Да и жакет как-то не сидит на фигурке, чтобы украсить. Блеск и нежный цвет очень идут Оксане. Выгодно подсвечивают лицо. Обувью видимо хотели поддержать классику фасона, но не сработало. Такой объем нужно было поднять на более высокий каблук, это добавило бы роста, вытянуло силуэт и уравновесило объем. Чем объемнее фигура, тем выше каблук для равновесия. С одной стороны красивый, эффектный образ, а с другой — бесформенный силуэт», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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