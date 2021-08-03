Элегантность и стиль: Федорова в широких брюках клеш и белом жакете появилась на публике в Сочи

Оксана Федорова ведет разные передачи, а также часто участвует в фотосессиях. Она была обладательницей титула «Мисс Вселенная», но очень короткий срок. Однако многие поклонники до сих пор восхищаются тем, как она выглядит. Оксана успела выйти замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина. Также она стала мамой, родив двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету. Этим летом они отдыхают в Сочи.

Примечательно, что Оксана успевает не только проводить время родными, но и работать. Несколько дней назад она дала концерт, на котором предстала в элегантном наряде. А накануне телеведущая забралась в горы. При этом она выглядела ярко в шифоновой юбке макси и жакете с принтом. 3 августа Федорова вышла в свет с подругами. Она отправилась на концерт в образовательный центр «Сириус».

Для такого случая Оксана выбрала белоснежный костюм с жакетом и брюками клеш. Наряд артистки дополнили черные ботильоны и шляпка.

Поклонники восхитились нарядом знаменитости. Многие отметили, что 43-летняя мама двоих детей выглядит очень молодо. «Ой, Оксана, какая вы элегантная», «У вас всегда такая стать», «Леди видно сразу», «Красивая до невозможности», «Затмили всех», «Какой костюм, вы сама изящность», «Всем бы мамам так выглядеть», «Самая яркая всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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