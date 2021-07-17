Нежность образа: Федорова в широких брюках и блузке оверсайз появилась на встрече

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей престижного титула «Мисс Вселенная». Как известно, с короной она ходила не долго. Однако поклонники до сих пор восхищаются тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. Ко всему прочему, она умеет петь и ведет разные передачи. Брюнетку часто приглашают в театр и на балы. Поэтому не удивительно, что в ее гардеробе много нарядов для любого случая.

Недавно Оксана побывала на съемке, где покрасовалась в платье с рукавами-фонариками и шлейфом. Также девушка успела отметиться в белом костюме. А вот накануне телеведущая посетила съемки, где дала интервью. Для такого случая она появилась в нежном, но сдержанном наряде. Федорова на этот раз облачилась в блузке оверсайз молочного цвета и широкие кремовые брюки. Образ дополнили остроносые туфли в тон.

Съемка завершилась фотосессией. Наряд скрыл изъяны фигуры за свет свободного кроя. Оксана выглядела элегантно, чем восхитила поклонников.

«Какие шикарные брюки», «Я вот думаю, во что надо одеть Оксану, чтобы она выглядела не стильно?», «Выглядишь как королева», «Наша любимая», «Такая элегантность», «Вроде просто, но со вкусом», «Брюки роскошно сидят», «Какая вы прелестна», «Вы созданы для камеры», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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