«А бюст разъехался»: Каменских в шелковом платье обтянула упругие бедра на прогулке с мужем

Настя Каменских уже давно стала любимой певицей жителей многих странах. Она выступает на сцене больше 10 лет и выпустила множество хитов. Если раньше артистка пела дуэтом с Потапом, то теперь строит успешную сольную карьеру. Они долго скрывали свой роман, но несколько лет назад сыграли пышную свадьбу. Теперь рядом с Настей находится ее муж и продюсер. На днях пара улетела отдыхать.

Выбор влюбленных пал на Хорватию. Они то катаются на яхте, то загорают на пляже. А 2 августа вечером пара решила устроить променад. Каменских облачилась в платье-сорочку из шелка. Она также надела черные сандалии. Певица подчеркнула пышный бюст без лифа, а также обтянула бедра зеленым платьем, что вызвало реакцию даже у Потапа, который любовался своей женой на улице.

«Ой, ой», — сказал он.

Поклонники восхитились парой. Многие были в восторге от того, как выглядит артистка. Однако нашлись и те, кто посчитал, что она поправилась. «Какие красивые», «Муж и жена — одна стихия», «Какая сочная девочка», «А бюст разъехался», «Фигура — мама миа!», «Настя все хорошеет, но это неудачное платье или вы поправились», «Ну платье прям едва все прикрыло, Потап оценил?» — прокомментировали пост подписчики.

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