Настя Каменских подчеркнула массивные бедра «рваными» мини-шортами и высокими алыми ботфортами

Дуэт «Потап и Настя» дал путевку на большую сцену сразу двум талантливым исполнителям. Алексей Потапенко и Настя Каменских давно не поют вместе, и у них теперь сольные проекты, но они по-прежнему рядом, уже как муж и жена. Сейчас у пары время гастролей, они много ездят и мало видятся друг с другом.

Зато активно общаются в соцсетях. Кроме того, Настя Каменских радует не только Потапа своими снимками и фото. Накануне девушка поделилась кадрами с саундчека перед выступлением, на который вышла в весьма неожиданном комплекте. Красотка не стала переодеваться полностью в концертный наряд, а осталась в топе и мини-шортах с рваными разрезами. А вот обувь уже обула сценическую – высокие алые ботфорты. Получился очень эффектный комплект с акцентом на массивные бедра звезды.

Но, как говорится, это еще цветочки. Довольно часто звезда примеряет более откровенные наряды, причем, показываясь в них – их совсем без них, — перед многомиллионной онлайн-аудиторией.

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