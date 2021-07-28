«Ауф, какой ракурс»: Настя Каменских в блестящем лифе продемонстрировала упругий бюст

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Она долгое время скрывала свой роман с Потапом. Но несколько лет назад пара сыграла свадьбу. Теперь они уже без стеснения вместе Появляются на вечеринках и светских раутах. Примечательно, что пара вместе уже длительное время, но они не торопятся заводить общих детей. Артистка сосредоточила внимание на творчестве, но порой устраивает себе отпуск на море и не стесняется оголяться на камеру.

В последнее время Настя старается каждый вечер проводить у бассейна. Она наслаждается теплой погодой и расслабляется после тренировок. А 28 июля певица с самого утра взбудоражила фанатов. Она поделилась пикантным кадром, представ без макияжа и собрав волосы в пучок. При этом Каменских блеснула напрягшейся грудью в блестящем лифе от купальника и белых шортах. Она подчеркнула свой золотистый загар.

Накануне певица совершила перелет. По всей видимости, это утро она встретила уже в другой стране и планирует насладиться отдыхом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были впечатлены ее фигурой. «Красивая и свеженькая», «Сначала орех оголила, а теперь бюст выкатила», «Такая упругая? Прям стоит как надо», «Очень интересный вид», «Ауф, какой ракурс», «Слов нет», «Настя, ты просто космос», «Этот лиф идеально обрамляет дыньки», «Такую красоту с утра показала», — прокомментировали кадр подписчики.

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