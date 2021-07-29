«Боже мой!»: Инна Маликова в шелковом платье-бюстье цвета крем-брюле подчеркнула стройную фигуру

Певица для выступления выбрала женственный образ, который вызвал восторг даже у ее коллег.

Инна Маликова является сестрой Дмитрия Маликова. Она руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы». Примечательно, что девушка обладает привлекательной внешностью, которую унаследовала от родителей. В 44 года она может похвастаться стройной фигурой. Более того, артистка любит подбирать себе женственные наряды. Она регулярно позирует в шортах и костюмах оверсайз с топами.

Как и многие артисты, в этом году Инна гастролирует. 29 июля она приехала в Киров и стала готовится к выступлению в Вятской филармонии. Для появления на публике певица выбрала яркий вечерний наряд. Она позировала в платье-бюстье из шелка цвета крем-брюле, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд с разрезом дополнили трендовые босоножки на завязках. Маликова запечатлелась в гримерке. А потом к ней присоединилась коллега в голубом платье с пышными рукавами. Их увидел мужчина, который пришел в восторг.

«Боже мой, какие красивые!» — заявил он. «Счастье женщины в труде. Но это не точно», — написала в соцсети звезда.

Поклонники тоже восхитились образом артистки. Инна получила множество комплиментов. «Очень красивая мама!», «Инна, шикарно выглядишь», «Нюд тебе очень идет», «Просто, ангел», «Очаровательная девочка», «Инна, ты всегда будешь красавицей!», «Неотразимы», — прокомментировали пост подписчики.

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