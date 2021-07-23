Акцент на талии: Инна Маликова поддержала тренд на топы-корсеты

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Инны Маликовой появилась запись, в которой певица похвасталась узкой талией. Эффекта невероятной стройности удалось добиться при помощи корсетного топа.

Сестра музыканта Дмитрия Маликова отправилась отмечать выходные в столичный ресторан. Инна запечатлелась возле стеллажей с вином. Для вечера с дружескими посиделками Маликова выбрала топ с открытыми плечами из атласной ткани. Примечательно, что ранее точно такой же наряд продемонстрировала дочь Дмитрия Пескова — Лиза Пескова.

«Самый долгожданный день недели! Счастье, когда удается провести его в красивом месте с близкими людьми. Всем прекрасного вечера. А мы сегодня в самом вкусном и уютном», — похвасталась Инна.

Маликова дополнила актуальный топ джинсами из ярко-синего денима и босоножками с квадратным мысом. Также артистка надела украшения из массивного золотистого металла. Цепь и серьги перекликались с теплым оттенком блонда Инны.

«Прелесть, хорошего тебе вечера», «Какая же Вы красивая!», «Ты, как всегда, шикарно выглядишь, главное — почаще улыбайся», — написали поклонники Маликовой в комментариях под фото.

Смотрите также: