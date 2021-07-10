«Эталон женственности»: Инна Маликова поддержала тренд на розовое

Певица показала, с чем сочетать актуальный оттенок.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Инны Маликовой появилась фотография знаменитости в фэшн-топе с открытыми плечами. Примечательно, что родственница композитора Дмитрия Маликова вслед за многими звездами облачилась в розовое.

При этом артистка отдала предпочтение не только актуальному розовому цвету, но и молочному оттенку. Инна выбрала шифоновую блузку с рукавами-буфами и клетчатым принтом. Маликова дополнила образ шортами свободного кроя кипенно-белого цвета. В качестве аксессуаров на руководительнице ансамбля «Новые Самоцветы» была золотая цепь с жемчужным камнем. Также Инна добавила маленькую сумочку в тон шортам на серебристой цепочке и мокасины цвета слоновой кости.

Напомним, ранее модель Анна Заворотнюк тоже демонстрировала наряды с рукавами-буфами. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк отдала предпочтение лимонному оттенку воздушного платья с пышными рукавами-фонариками.

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Что касается наряда Инны Маликовой, тут поклонники знаменитости остались в восторге. Фанаты певицы отметили хороший вкус артистки:

«Инна, вы эталон женственности, нежности, красоты», «Красотка Инночка! Фото классные, наряд супер!», «Какая дива!», «Стильно и круто», «Инночка, вы куколка», «Очень стильна красавица».

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