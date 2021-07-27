Одна на отдыхе, вторая — на празднике: Бородина и Самойлова отметились в одинаковых платьях

Так вышло, что телеведущая облачилась в силуэтный наряд салатового цвета. Такой же выбор сделала жена Джигана.

Ксения Бородина не скрывает, что следит за трендами. Она уже давно работает на телевидении и постоянно соприкасается с шоу-бизнесом, поэтому старается хорошо выглядеть. А так как девушка зарабатывает немаленькие деньги, то любит тратить их на дорогостоящие наряды. В этом году у нее был повод пополнить гардероб. Телеведущая разводится, поэтому стала чаще выходить в свет.

Этим летом Ксения отдыхает с дочками в Турции. Она каждый вечер наряжается для променада или вечеринок. На этот раз телеведущая покрасовалась в силуэтном мини-платье салатового цвета с ниспадающими рукавами. Образ дополнили белые босоножки и сумка Bottega Veneta. Наряд не только подчеркнул ее фигуру, но и загар.

«Едем на концерт! Сегодня на чили», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие одарили ее комплиментами. Однако в этот же день в таком же платье отметилась Оксана Самойлова. Она устроила праздник для дочери вместе с Джиганом. Одной из их наследниц исполнилось десять лет. На празднике жена артиста появилась в таком же наряде, как у Бородиной. Однако у нее другой тип фигуры. Девушка обладает более длинными ногами, поэтому наряд на ней смотрелся иначе. Но Самойлова тоже дополнила лук ультрамодными босоножками.

Поклонники стали обсуждать, на ком платье смотрится лучше. «Распродажа — два по цене одного», «На Ксюше платье лучше „сидит“», «Бородуля постоянно ее копирует», «Ждем битву луков», «Как вам идет это платье и цвет, Ксюша», — прокомментировали пост подписчики.

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