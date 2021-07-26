«Ловим моменты»: Бородина в песочных шортах-бермудах вышла на променад в Бодруме

Ксения Бородина не скрывает, что переживает непростой период в жизни. Она больше пяти лет заверяла, что счастлива в браке с Курбаном Омаровым. При этом хейтеры часто припоминали ей, как телеведущая едва не рассталась с бизнесменом, узнав о его изменах во время своей беременности. Но этим летом супруги подали на развод. Звезда телестройки решила спокойно отнести к происходящему и не грустить.

Последний месяц в Москве Ксения почти не сидела дома. Она часто виделась с подругами и ходила на вечеринки. А теперь телеведущая проводит время в Турции, куда приехала с дочками. Вечерами она предпочитает посещать рестораны. Каждый раз девушка наряжается в стильные платья или костюмы. 26 июля Бородина облачилась в белоснежный топ и песочные шорты-бермуды с широким поясом-резинкой. Образ дополнила черная сумка и нюдовые мюли, которые в моде в этом сезоне.

«Так мне кажется, что мне не кажется, что мы чутка загорели, нет? Уже какие-то темненькие», — отметила звезда.

Она устроила променад в лучах заката, а потом поужинала в ресторане на побережье. Все чаще Ксения предпочитает проводить время без детей.

«Ловим моменты и запоминаем их», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Как красиво», «Вы просто шикарная и вы для меня пример целеустремленности», «Красивая, умная, стильна, мудрая», «Красивый момент однако», «Молодая, как будто 17 лет», «Как всегда, шикарна! Ты космос детка», — прокомментировали пост подписчики.

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