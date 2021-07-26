«Можно взять на заметку»: Брежнева в рубашке на узел и брюках палаццо отправилась в ресторан

Вера Брежнева уже давно живет в браке с Константином Меладзе. Она не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте, поэтому она предпочитает ее оберегать от хейтеров. Этим летом певица отдыхает в Италии, где у нее есть особняк. Она часто прогуливается по саду и ездит на машине в соседние города. Перед очередной поездкой артистка провела вечер с мужем. Они посетили ресторан.

В соцсети Вера похвасталась своим образом. Она решила облачиться в кроп-топ и черные брюки палаццо. При этом девушка разбавила монохромный образ белоснежной рубашкой, которую повязала на узел. Певица собрала волосы в пучок, а от макияжа отказалась.

«Элегантный кэжуал пофигизм», — так назвала свой лук звезда.

Поклонники восхитились вкусом Брежневой. Многие также отметили, что в этом наряде ее талия очень тонкая. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила fashion blogger Кристина Стець.

«Вера уже много лет — эталон женственности, и этот образ его поддерживает. Брюки палаццо были созданы для того, чтобы изначально мужскую вещь сделать максимально женственной, за счет акцента на талии. Для того чтобы не разрушить этот женственный образ и подчеркнуть формы, на Вере рубашка завязана узлом, можно взять на заметку этот стилистический прием. Плюс модный в этом сезоне кроп-топ. Белая рубашка, кроп-топ, брюки в совокупности создают женственный, расслабленный образ, за счет цвета (белый и черный) выглядит опрятно и стильно. Продолжает тему элегантности и женственности тонкая нить жемчуга и прозрачный кулон на шее. Такой образ могут примерить на себя женщины разных возрастов и комплекции. Марлен Дитрих является одной из поклонниц брюк палаццо», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Стець — fashion blogger. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и курсы стилиста Эвелины Акуа.

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