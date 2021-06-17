«Силуэт женственный и утонченный»: Инна Маликова в платье-парашюте модного цвета вышла на променад

Инна Маликова является творческой единицей, как и ее брат Дмитрий Маликов. Она руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы». Девушка часто посещает светские рауты. Она не скрывает, что любит наряжаться. Как и все в ее семье, артистка обладает обаянием и красотой. В 44 года она может похвастаться стройной фигурой, которую подчеркивает женственными образами. Она носит не только мини-шорты, но и другие летние наряды.

Накануне Инна решила погулять в парке. Певица для променада выбрала модное платье-рубашку розового цвета. Наряд имел объемные рукава, а также акцент на талии. Девушка смогла показать свои стройные ноги. Свой образ она дополнила белым клатчем.

«Гуляем по парку и обсуждаем ограничения, которые ввели в Москве. Пожалуй, действительно самая главная тема сейчас. Все только об этом и говорят. Непонятно, что нас ждет дальше? Ведь впереди такое долгожданное лето… Конечно же, надеемся, что полного локдауна не будет», — поделилась звезда.

Примечательно, что Маликова выбрала наряд, который похож на розовое платье-рубашку Анны Нетребко. Оперная дива тоже этим летом часто наряжается. А образ Инны для портала Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«На Инне платье очень интересного кроя, похожее на платье-парашют в укороченном варианте. Оно немного напоминает рубашечный стиль, но при этом силуэт женственный и утонченный. Красивые удлиненные рукава, свисающие веревочки — это все актуальные детали. Цвет — еще один тренд, представленный в данном образе. Оттенок в принципе подходит очень многим и Инне он также к лицу. Хочу отметить, что этот образ стоит взять на заметку модницам, которые любят женственные наряды, потому что в таком платье вы будете выглядеть изыскано и красиво. При этом фасон не стесняет движения и способствует циркуляции воздуха сквозь ткань, соответственно вам будет комфортно и не жарко», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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