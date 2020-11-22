«Идеально»: Лиза Пескова в корсетном топе похвасталась модной обновкой

Начинающая бизнес-леди Елизавета Пескова разместила в Stories своего профиля фотографию повседневного аутфита. Девушка призналась, что нашла идеальный для нее корсетный топ.

Отметим, что находка падчерицы Татьяна Навки подчеркнула не только талию, но и особенности фигуры. Лиза выбрала белый обтягивающий верх, а дополнила его светлыми брюками прямого кроя из денима.

«Идеально под пиджак», — подписала фотографию Пескова.

Действительно, владелица торговой компании «Лиза и Саша» надела топ с пиджаком. В итоге получился завершенный образ, в котором белый корсет и черный пиджак стали контрастными деталями.

Напомним, что бизнес, которым руководит Лиза, специализируется на продаже модной одежды и аксессуаров. К слову, Пескова не единственная, кто среди звездных детей стал зарабатывать на модной индустрии. Так, дочь Дмитрия Маликова — Стефания еще во время весеннего карантина открыла дизайнерский бренд DressByStesha. Скоро девушка должна презентовать новогоднюю коллекцию платьев для молодых особ. Родители Стеши довольны начинанием дочери и активно продвигают фэшн-лейбл среди своих друзей и знакомых.

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