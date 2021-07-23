65-летняя Долина в шелковом платье-халате ультрамаринового цвета подчеркнула тонкие щиколотки

Лариса Долина уже давно выступает на сцене. Она покорила публику не только в России, но и за границей. Артистка в прошлом году отметила юбилей. Примечательно, что в 65 лет она продолжает активно работать, ездить на фестивале и преподавать в вузе. Но не так давно певица удивила многих поклонников, а также Ксению Собчак тем, что похудела больше чем на 21 килограмм. Она также сменила гардероб и отмечает, что теперь может носить шорты и мини-юбки.

На днях Долина посетила церемонию награждения канала FashionTV. Певица не только получила награду, но и покрасовалась в модном костюме цвета сирени. Она призналась, что любит наряжаться. А 23 июля артистка поделилась своим новым фото и рассказала, что готовится к балу, который организовала для выпускников своей кафедры. В кадре Лариса Александровна позировала в шелковом платье-халате ультрамаринового цвета и лодочках в тон. Она подчеркнула тонкие щиколотки.

«Впервые в истории нашего института МГИК проводится выпускной бал, инициатором которого стала я. Проводится он только для нашей кафедры ЭДП. Подготовка к этому событию длилась несколько месяцев. Программа убойная!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Одарила ее комплиментом и дочка Ангелина. «Ты, как всегда, мамасита многодетная», — написала она. «Просто нереальная красотка, Лариса Александровна», «Королева! Какая вы молодец», «Мы в свое время, помню, просто в ресторане гуляли, а тут целый бал», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: