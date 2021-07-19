«Намек на стиль наив»: Собчак выбрала белое платье с имитацией корсета для прогулки

Ксения Собчак давно проявила себя, как телеведущая, журналист и модница. Она не скрывает, что у нее свой особый вкус в одежде. Блондинка хоть и следит за трендами, но часто носит наряды необычного фасона. Но после свадьбы с Константином Богомоловым вкус светской львицы изменился. Поклонники и друзья стали замечать, что она стала одеваться более женственно. А недавно жена режиссера похудела на пять килограммов, поэтому пополнила гардероб обновками.

Этим летом Ксения устроила себе большой отпуск. Она уже провела несколько недель в Италии, а теперь добралась до французского курорта. Вместе с сыном Платоном отдыхает в Сен-Тропе. Она носит легкие платья и топы с юбками. Накануне телеведущая устроила прогулку по пляжу с наследником. При этом Собчак облачилась в платье мидакси белого цвета с неброским принтом.

Наряд с пышными рукавами-буфами дополнили шляпка и солнцезащитные очки. Примечательно, что недавно Ксения уже отметилась в похожем платье, только на пуговицах и с цветочным принтом. По всей видимости, ей приглянулся романтический стиль нарядов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. При этом многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Ксения в образе примерной мамы на отдыхе с ребенком смотрится вполне гармонично и даже располагающе, что не всегда вяжется с ее деятельностью, ее образом, который Ксения транслирует. Объемные рукава остаются трендом. Если бы не было корсетной вставки в зоне талии, мы могли бы посчитать платье не столь актуальным в этом сезоне. Но имитация корсета в зоне талии дает нам понять, что платье модное. Плюс белый цвет располагающий, непринужденный стыкуется с обстановкой. Такой намек на стиль наив, мелкий принт, подчеркивает ее статус матери», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также: