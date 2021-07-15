Перья, принты и митенки: Канделаки показала, как Собчак одевалась в молодости

Телеведущей надоело, что коллега часто о ней говорит. Она выложила архивные кадры.

Ксения Собчак известна своим острым языком. Она любит докопаться до сути. Когда блондинка берет интервью, то часто оказывается дома у звезд. Она без стеснения критикует наряды певиц и актрис. В прошлом году телеведущая высказалась о гардеробе Леры Кудрявцевой. также часто она вспоминает Тину Канделаки, хотя в молодости им доводилось вместе работать.

На этот раз Тина решила не молчать. Она опубликовала архивные кадры, на которых позирует с Ксенией. При этом они облачены не в самые удачные образы. На первом фото Канделаки предстала в розовом платье с юбкой-колоколом, а вот ее коллега в платье с оранжевыми перьями на подоле и ярким принтом. На втором снимке они предстали в платьях в горох. При этом образ блондинки украшали кружевные митенки.

На третьем фото Собчак уже была в черном мини-платье с выделенными плечами. А вот Тина была в платье с бахромой и шляпке.

«Интересно, если бы мне платили каждый раз, когда Ксения Собчак меня вспоминает, надо ли было бы вообще работать?» — написала Канделаки.

Поклонники оценили юмор звезды. При этом многие отметили, что образы звезды их повеселили. «Тина, вы прекрасны», «Вот это наряды», «На вас платья сидят лучше», «Горох меня разорвал», «Легендарный дуэт! Я все еще жду воссоединения!», «Даже не сравниваю вас с Ксюшей. Вы огонь», «Какие классные времена были», «Хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

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