«Подчеркнула стройные ноги»: Долина предстала в салатовом костюме с мини-юбкой и на шпильках

Лариса Долина является одной из самых известных джазовых исполнительниц. А ее песня «Погода в доме» стала хитом на все времена. Артистка и в 65 лет продолжает выступать на сцене, а также играть в театре.

В последнее время Лариса Александровна все чаще носит короткие платья. Она выбирает фасоны, которые украшены бахромой или пайетками. Но накануне дочка артистки поделилась кадрами, сделанными во время одного из концертов. На них Долина выступает в салатовом костюме с укороченным жакетом и мини-юбкой. Дополнили яркий образ желтые туфли Valentino. Она продемонстрировала стройные ноги.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Марина Корабель.

«Лариса Долина несмотря на возраст с легкостью может себе позволить в своих образах даже короткие юбки, ведь главное не возраст, а фигура и восприятие себя! В данном случае длина юбки только подчеркнула стройные ноги звезды. А туфли модного желтого цвета на каблуках, как всегда удлиняют силуэт. В сочетание с актуальным и по цвету и по фасону костюму выглядит очень современно. А еще мне нравится лаконичная прическа без излишеств и грамотно подобранные аксессуары», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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