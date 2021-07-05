Лариса Долина в мерцающем мини-платье с пайетками выступила на публике

Лариса Долина не перестает удивлять публику. Она продолжает выступать в 65 лет, а также недавно артистка сильно похудела. Она не скрывала, что всегда стремилась к стройности, но только после очередного отпуска смогла взять себя в руки. Скинув около 30 килограммов певица сменила и свой гардероб. Она теперь без стеснения носит шорты, приталенные платья и костюмы. Даже макияж и прическа у нее теперь более трендовые.

Еще недавно Долина находилась дома. Она не появлялась на публике некоторое время, что насторожило ее поклонников. Однако на днях певица приняла участие в нескольких концертах. Один из них прошел в клубе Алексея Козловского, где она исполнила несколько джазовых композиций со студентами МГИКа, где артистка преподает. Лариса Александровна для такого случая выбрала мини-платье цвета индиго. Наряд расшитый пайетками мерцал в лучах софитов, а также подчеркнул стройные ноги артистки.

«Очень радостно было видеть неравнодушных зрителей, так тепло нас принимавших. Отдельная благодарность Сергею Долженкову за то, что вдохнул жизнь в студенческий бэнд Jazz Magic, который звучит сегодня бомбически! Всем нашим студентам спасибо за то, что уже много легче справляются с волнением и показывают достойный результат. Спасибо сожалению, из-за некоторых ограничений мы вынуждены были подсократить программу… Спасибо всем!» — написала звезда.

Поклонники были впечатлены не только вокалом Долиной, но и ее женственным образом. «Вы блистательны, как всегда!», «Какая вы, Лариса Александровна огонь, а голос — бальзам акустический», «Ну это просто бомба», «Шикарный певица, шикарный голос, шикарное платье!», «Шикарная, эффектная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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