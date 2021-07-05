«Выглядит моложе»: 65-летняя Долина в мини-платье с открытыми плечами скрыла изъяны фигуры

Лариса Долина не перестает удивлять поклонников и коллег. В свои 65 лет она не только продолжает выступать, но также преподает, посещает вечеринки и часто ездит на фестивали. Певица недавно смогла сильно похудеть. Она так преобразилась, что впечатлила даже Ксению Собчак. Сбросив около 30 килограммов артистка сменила гардероб. Теперь она все чаще облачается в мини-юбки и одевается в одном стиле с юной внучкой.

Этим летом Долина продолжает давать концерты. Хоть еще недавно она находилась дома, но теперь певица снова вернулась к светской жизни. Накануне она выступила в клубе со своими студентами. Артистка предстала в коротком платье цвета индиго с пайетками. Также она поделилась кадрами с вечера, на котором показала отрывок из мюзикла «Чикаго». Лариса Александровна пела и танцевала в белом мини-платье с бахромой. Наряд с открытыми плечами дополнили туфли-лодочки.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 65-летняя артистка. Наряд помог ей скрыть изъяны фигуры и подчеркнуть достоинства. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Лариса Долина демонстрирует не только свои превосходные вокальные данные, но и прекрасную фигуру, над которой она все время работает, доказывая публике что женщина в 65 лет может выглядеть роскошно. Певица выглядит моложе своего возраста! В этот раз звезда джаза выступила в коротком платье с открытыми плечами, декорированное пайетками, блестками и бахромой в стиле „Чикаго“. Все это в стиле Ларисы Долины, она не боится привлекать к себе внимание, смело подбирая наряды, демонстрирующие стройные ноги и другие части тела. Я прекрасно понимаю очевидность выбора ее нескучных образов — этого требует сцена. Поэтому, именно для Ларисы Долиной в ее 65 лет подобные образы уместны. В этом образе я бы предложила заменить ее пышную укладку с кудрявыми волосами на лаконичную укладку с прямыми волосами, что были бы более гармоничнее с таким блестящим самодостаточным платьем с бахромой, не требующем лишних акцентов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Проходила курсы: школа творческих профессий Talentsy, «Я-fashion блоггер» в школе Карины Нигай, а также курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School, а также была причастна к другим проектам. Юлия Имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

Смотрите также: