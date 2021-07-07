Женственно и стильно: Бородина вслед за Пугачевой поддержала тренд на принт polka dot

Телеведущая отправилась по делам в новом образе. При этом она пожаловалась на сбои сна.

Ксения Бородина переживает сложный период в жизни. На днях она объявила себя свободной, подтвердив слухи о разводе с мужем Курбаном Омаровым. Они больше пяти лет прожили вместе. Даже ради дочки Теоны супруги не стали сохранять брак. Уже несколько недель они живут раздельно. Раскрывать подробности случившегося телеведущая не хочет. Она часто видится с подругами и посещает светские рауты.

Ранее Ксения призналась, что не унывает. Более того, она уверена, что впереди ее ждет лучшая жизнь. Девушка все чаще наряжается. Этим летом она носит юбки и шорты из денима, вечерние платья и косухи. А теперь телеведущая решила похвастаться очередной обновкой. Она облачилась в мини-платье черного цвета с рукавами-фонариками и актуальным принтом polka dot. Наряды с гороховым принтом все чаще носят звезды от Аллы Пугачевой до Стеши Маликовой.

Сначала Бородина устроила танцы на камеру. Потом она поехала по делам и решила разоткровенничаться с поклонниками. Девушка пожаловалась на сбои сна.

«Знаете, есть младенцы, которые путают день с ночью. Вот, добро пожаловать. Я днем хочу весь день спать, просто никакая, злючая колючая. А ночью у меня начинается бодряк. Я выключаю телефон, час ночи, я собираюсь спать. Ничего не получается», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. При этом многие заверили Ксению, что она просто много переживает, поэтому порой ей и не спится.

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