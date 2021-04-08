Пронзительно спела: 71-летняя Пугачева в блузке в горох и гипюровых перчатках снялась в клипе

Примадонна выпустила музыкальный ролик на песню «Мы в этой жизни только гости» к новому фильму Данилы Козловского «Чернобыль». Она восхитила Алику Смехову, Игоря Николаева и других звезд.

Алла Пугачева для миллионов поклонников стала примером сильной женщины. Она росла в послевоенное время, а потом смогла покорить сцену и много гастролировала. Певица побывала и в Чернобыле, когда там произошла авария на АЭС. Несмотря на страх, она выступила перед ликвидаторами аварии. Артистка подарила людям радость и положительные эмоции. И вот теперь снял фильм о тех днях Данила Козловский.

Драма «Чернобыль: Бездна» будет показан в кинотеатрах с 15 апреля. Однако месяц назад картину увидели Примадонна и Максим Галкин. Они остались в восторге от работы молодого режиссера, продюсера и актера. Более того, певица выпустила клип на песню «Мы в этой жизни только гости», привязав его к этому фильму.

«Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-м году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души» — отметил Максим.

В кадре Алла Борисовна предстала в черной блузке в горох и жакете. На ее руках были гипюровые перчатки, а голову покрывала круглая шляпа. Она пронзительно спела, сидя в кинотеатре. Друзья и поклонники были рады услышать вокал артистки. Многие одарили 71-летнюю Примадонну комплиментами.

«А я помню, как мы все смотрели тот концерт по ТВ — это был реальный подвиг и отвага! Всех — Аллы Борисовны, артистов, музыкантов и ликвидаторов, простых героев!» — написала Алика Смехова.

Оставил смайлы в виде аплодисментов и Игорь Николаев.

«Мурашки по телу от исполнения Аллы..», «Трогательно и глубоко. До слез», «Необыкновенная Алла Борисовна…. Ее голос проникает в самые потаенные уголки души и уже не отпускает никогда», «Необычайно стильная, такая своя Алла», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: