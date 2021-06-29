Женственно и стильно: Кудрявцева вслед за Пугачевой и Вайкуле поддержала тренд на принт polka dot

Все больше звездных модниц покорились тренду на принт «горошек», который фэшн-эксперты еще называют polka dot. После того, как Алла Пугачева появилась на людях в платье с этим универсальным дизайном, стилист Марина Корабель заметила: «Такой принт как горошек придает женственности и актуален на все времена».

больше по теме Женственная polka dot: Вайкуле вслед за Пугачевой предстала в наряде в горошек Этот принт актуален на все времена и в любом возрасте.

Вслед за Примадонной примерила наряд в горошек ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Через время выгулять подобный аутфит поспешила телеведущая Лера Кудрявцева. Она появилась перед поклонниками в микроблоге в черном платье макси на запах, декорированном белым мелким горошком.

Акцентным а наряде телеведущей стал не только принт, но и фасон рукавов. Это так называемое «седло» — ультрамодный в настоящее время вариант плечика, о котором ранее рассказал историк моды Александр Васильев, и который уже поддержали многие селебрити.

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