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Женственно и стильно: Кудрявцева вслед за Пугачевой и Вайкуле поддержала тренд на принт polka dot

Телеведущая предстала в черном платье макси с белым горошком.

Женственно и стильно: Кудрявцева вслед за Пугачевой и Вайкуле поддержала тренд на принт polka dot
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Все больше звездных модниц покорились тренду на принт «горошек», который фэшн-эксперты еще называют polka dot. После того, как Алла Пугачева появилась на людях в платье с этим универсальным дизайном, стилист Марина Корабель заметила: «Такой принт как горошек придает женственности и актуален на все времена».

Вслед за Примадонной примерила наряд в горошек ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Через время выгулять подобный аутфит поспешила телеведущая Лера Кудрявцева. Она появилась перед поклонниками в микроблоге в черном платье макси на запах, декорированном белым мелким горошком.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Акцентным а наряде телеведущей стал не только принт, но и фасон рукавов. Это так называемое «седло» — ультрамодный в настоящее время вариант плечика, о котором ранее рассказал историк моды Александр Васильев, и который уже поддержали многие селебрити.

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