Утеплилась: Бузова предстала в кожаном комбинезоне и ультрамодных ботинках на шнуровке

Телеведущая рассказала, как проходят ее съемки в тайном проекте. Ей пришлось приодеться для очередного дня в горах.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится проводить время в разных странах. Однако раньше девушке было некогда путешествовать, так как она выступала как певица и вела несколько шоу, включая «Дом-2». В этом году у нее освободилось время, поэтому она посетила несколько европейских городов. А недавно блондинка улетела в Африку. Первое время она предпочитала молчать, что находится на секретных съемках нового проекта.

Вот уже 10 дней Ольга снимается в чужой стране. Много времени она проводила в сафари, где видела диких животных. Девушка носила летние платья, а порой облачалась в лосины и топы. А 6 июля ради съемок она поехала в горы, где более холодно. К вечеру ей пришлось утеплиться. На новых кадрах Бузова предстала в кожаном комбинезоне с акцентом на талии. Наряд подчеркнул ее фигуру. Также образ дополнили ботинки на толстой подошве, которые актуальны в этом сезоне. Она предстала на мосту, который размещен над пропастью.

«Как бы ни начался ваш день, с дождя или с солнца — будьте благодарны! Ваш день начался. А наш — еще не закончился…Но начался с дождя, со сложной логистики, холода ( да, сегодня было плюс 9 )… Но это были невероятные часы в месте, где мне посчастливилось побывать. Горы, водопад, солнце, которое на наших глазах садится, и наши незабываемые съемки, полные эмоций и неожиданных моментов», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие признались, что успели соскучиться по ее полноценным нарядам. «Ну красивая же», «Классный наряд», «Кайфуте, да!», «Такой холод в Африке, может домой?», «Очень стильно выглядишь», «Стильный лучок», «Всем бы такие места работы», — прокомментировали пост подписчики.

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