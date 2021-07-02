«На работу Оля пошла»: Бузова в топе-бюстье и мини-юбке с принтом «мильфлер» подчеркнула ноги

Ольга Бузова не скрывает, что любит, когда на нее обращено внимание. Этим летом девушка нашла, чем впечатлить публику. Сначала она стала актрисой МХАТа, а потом заявила, что ее увидят в новых шоу, а также на футбольном поле в качеств арбитра. Этим летом телеведущая много путешествовала. Однако теперь она проводит время в сафари, где снимается в новом проекте канала ТНТ. Целый месяц звезда будет находиться в чужой стране.

Пока Ольга не раскрывает детали съемок. При этом накануне к ней приехал Даня Милохин. Также в сафари проводит время Виктория Боня. Однако телеведущая даже во время рабочего процесса успевает загорать, а также хвастаться летними нарядами. Накануне она делилась кадрами, на которых позировала то в коротких платьях, то в шортах. А теперь утро Бузова начала с того, что похвасталась еще одним ярким образом.

На этот раз девушка облачилась в топ-бюстье с отдельными рукавами-браслетами, а также в игривую мини-юбку цвета Барби с принтом «мильфлер». Шлепки дополнили ее аутфит. Волосы телеведущей были заплетены в косички и собраны в хвост.

«На работу Оля пошла. Ля-ля-ля», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. И это при том, что она поправилась после поездки в Италию. Девушка не стесняется демонстрировать ноги и живот. Многие считают, что так она выглядит даже привлекательнее.

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