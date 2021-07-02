Леди в алом: Барановская в силуэтном платье с открытым плечом подчеркнула узкие щиколотки

Юлия Барановская уже давно не живет с Андреем Аршавиным. Футболист оставил девушку с тремя детьми ради новой любви, но его второй роман тоже оказался некрепким. Тем временем Юлия не только стала полностью самостоятельной, но и построила карьеру на телевидении. Она часто появляется на светских раутах и дружит с влиятельными персонами. Недавно девушка вела фестиваль «Жара», который прошел в Москве.

Теперь Барановская приехала в Сочи. Свободное время она посвящает прогулкам по паркам и горам, а также девушка проводит время с детьми. Однако на Черное море она приехала, чтобы попасть на еще один концерт «Жары». Юлия стала ведущей мероприятия, поэтому выбрала по такому случаю алое силуэтное платье миди с акцентом на талии и открытым плечом. Бывшая избранница Аршавина дополнила образ серебристыми босоножками на шпильке.

Барановская показала узкие щиколотки, которые подчеркнула с помощью обуви. Высокий хвост и яркий макияж дополнили ее лук. На красной дорожке она встречала гостей с молодым коллегой Константином Тарасюком. В какой-то момент он залюбовался девушкой, когда она стала танцевать. Весь вечер они вместе вели концерт. Юлия получила много комплиментов.

«До чего красивая», — заявила одна из девочек, которая встретила звезду на концерте.

Поклонники тоже одарили ее комплиментами. «Юлия, вы прям хорошеете», «Какая яркая и женственная», «Такие стройные ножки, прелесть», «На вас там все смотрят, красотка», «Забрала все внимание на себя», — прокомментировали кадры подписчики.

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