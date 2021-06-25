Юлия Барановская в полупрозрачном платье в пол с эффектом мерцания блеснула фигурой на «Жаре»

Юлия Барановская является примером сильной женщины. Она не только одна воспитывает троих детей, но и строит карьеру на телевидении. Уже несколько лет девушка ведет передачи, а также концерты и разные другие мероприятия. Она дружит с Эмином Агаларовым, поэтому не могла пропустить фестиваль «Жара», который в этом году состоялся, несмотря на пандемию, хоть и без зрителей.

На открытии было много звезд отечественного шоу-бизнеса: от Филиппа Киркорова до Ольги Бузовой. И вот третий концертный день прошел с Алсу, Натальей Подольской, Игорем Николаевым и другими известными персонами. Барановская была на открытии, но решила снова покрасоваться на красной дорожке. Если в первый день она выбрала белоснежный костюм с корсетом, то теперь появилась в элегантном платье в пол с эффектом мерцания.

Наряд из полупрозрачной ткани с эффектом мерцания позволил Юлии показать стройные ножки. Она дополнила образ туфлями-лодочками. Телеведущая грациозно дефилировала по ковровой дорожке. Она распустила завитые локоны, а макияж подчеркнул ее природную красоту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. «Юля просто большая умница! Прямо дает заряд на целый день!», «Очень красивое платье», «Ни капли вульгарности, все так лаконично», «Как вам идут женственные образы», «Вы словно лунная принцесса», — прокомментировали кадры подписчики.

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