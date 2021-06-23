Леди в белом: Барановская в костюме с «золотым» корсетом подчеркнула осиную талию на «Жаре»

Юлия Барановская знакома публике, так как раньше была гражданской женой Андрея Аршавина. Она подарила ему троих детей, но спортсмен не только не отправился с ней в ЗАГС, но и ушел из семьи ради другой женщины. Однако Юлия показала, что справится и без него. Она построила карьеру на телевидении и теперь является одной из самых завидных невест. Телеведущая регулярно путешествует и любит посещать светские рауты.

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23 июня в Москве стартовал фестиваль Эмина Агаларова «Жара». В концертом зале «Крокус Сити Холл» собрались именитые артисты: Николай Басков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ани Лорак, Вера Брежнева, Лолита Милявская, Даня Милохин, а также другие известные персоны. Не могла пропустить это мероприятие и Барановская, так как она дружит с Эмином и не раз была ведущей фестиваля.

На этот раз вместо платья девушка облачилась в белоснежный брючный костюм. Она его дополнила «золотым корсетом», словно вылитым из металла по ее фигуре. Юлия дополнила образ сумкой в тон корсету. За счет брюк макси она вытянула силуэт. Телеведущая привлекла внимание к себе на красной дорожке. В этот вечер она получила множество комплиментов.

Отметим, что ранее Барановская уже примеряла похожий образ для фотосессии. Она не боится экспериментировать с луками и даже носить парики.

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