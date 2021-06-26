Домашний стиль: Бородина в нежно-голубом комплекте из майки и шортиков запечатлелась в гардеробной

Телеведущая Ксения Бородина хорошо разбирается в моде и ее веяниях. Девушка помогает на шоу «Перезагрузка» преображению героинь, и потому всегда находится в курсе трендов и главных фэшн-тенденций. Она с удовольствием дает советы не только в эфире передачи, но и у себя в микроблоге, за что многие поклонницы ее просто обожают.

Накануне Бородина показала, в чем предпочитает ложиться спать. Она позировала на камеру в голубом мини-комплекте, состоящем из майки и шортиков и рассказала:

«Я вот не особо люблю всякие ночнушки, халаты только после душа в основном, или я хожу дома или когда гримируюсь. А вот так вот сплю, в таких пижамках», — рассказала девушка.

Кстати, Бородина не стесняется показывать себя в микроблоге без укладки и макияжа. В основном, конечно, это короткие видеоистории, которые исчезают через сутки из профиля. За это многие благодарят красотку и признаются, что тоже стали чаще показываться без косметики.

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