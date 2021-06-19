«Эта поездка особенная»: Бузова в кукольном мини-платье с цветочным принтом прогулялась по побережью

Ольга Бузова одна из самых известных персон в России. Мало кто равнодушен к этой девушке. Она успела проявить себя в самых разных сферах. При этом телеведущей не везет в личной жизни. Она пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а в этом году артистка рассталась с Давидом Манукяном. Он был первым, кого она подпустила к себе, после разочарования в мужчинах. Однако теперь звезда не спешит заводить новый роман.

Сначала Ольга с головой ушла в работу. Она теперь играет в театре МХАТ и планирует принять участие в нескольких телепроектах А пока девушка уехала отдыхать в Европу. Несколько дней она провела в Италии, где гуляла по Милану и ночевала у озера Комо. А вот 19 июня она добралась до Швейцарии. Бузова нарядилась в кукольное мини-платье с цветочным принтом и шлепки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Я много раз была в Лугано…До того, как вышла замуж, мы с МЧ путешествовали всегда (раз в месяц, минимум). Брали машину, и просто ездили по Европе. Но каждый раз, в каждом возрасте, и в каждом состоянии — я смотрю на все по-другому..

Эта поездка особенная. Я тут, считай одна ( моя подруга 20 лет живет в Европе, и мы общаемся на английском, в основном). И я очень много думаю…обо всем: о мире, о своей жизни, о семье, о карьере… И вы знаете???? Как бы мне не делали больно, и сколько бы раз я не „падала“ и ошибалась… Я счастлива, счастлива, что имею возможность сама выстраивать свою жизнь, досуг и, вообще, все!!! А сегодня я была счастлива, гуляя по этому парку и кормя лебедей», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. девушка насладилась красотами природы и прошлась по побережью. «Умница! Восстанавливайся и не обращай внимание на разных», — заявила Лолита Милявская. «Какая красотища», «Как необыкновенно красиво там гулять и думать о чем ты мечтаешь. Отдыхай, наслаждайся жизнью», «Ноги красивые, наряд прекрасен», — прокомментировали пост подписчики.

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