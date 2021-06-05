Красота в деталях: Лопырева в асимметричном платье по фигуре и на шпильках отправилась в ресторан

Модель в женственном аутфите уехала за город на private party, которая устроила ее подруга в честь дня рождения.

Виктория Лопырева недавно приехала в Россию. Больше года победительница конкурсов красоты, модель и бизнесвумен не появлялась на родине. Она находилась в Дубае с сыном Марко Лео. Девушка предпочла в теплой стране переждать пик пандемии. Но даже там она не забывала про свою страну и часто устраивала застолье в русском стиле с пельменями и блинами. А теперь она в компании мужа Игоря Булатова побывала на Международном экономическом форуме, посетила театр и столичное метро.

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А вот 4 июня Лопырева сначала прогулялась по Санкт-Петербургу, а потом уехала за город. Блондинка отправилась на private party к своей подруге, которая решила отпраздновать день рождения в ресторане, куда обычно сложно попасть. Там красиво подают каждое изысканное блюдо.

Для мероприятия Виктория выбрала асимметричное черное платье по фигуре. Наряд облегал каждый изгиб ее тела и позволил похвастаться стройными ногами. Также девушка дополнила лук босоножками Yves Saint Laurent и новой сумкой Chanel.

Поклонники пришли в восторг от ее аутфита. Многие одарили звезду комплиментами. «Красота в каждой детали», «Прекрасная Виктория! Выглядите как всегда шикарно», «Просто невероятно красивая», «На высоте», «Образ вам очень идет!», «Очень эффектная», «Главная леди», «Такой простой, но женственный наряд», «На вас все сидит идеально», «Такую красоту на улице могут украсть», — прокомментировали пост подписчики.

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