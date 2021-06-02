Идеальный силуэт: Виктория Лопырева в платье-карандаше в горох и туфлях Chanel вышла в свет

Модель отправилась на мероприятие фонда «Росконгресс». На концерте под открытым небом девушка появилась в элегантном наряде.

Виктория Лопырева не скрывает, что ведет активный образ жизни. В свое время она стала первой красавицей Ростова, а потом завоевала титул «Мисс Россия». Теперь блондинка развивается в разных сферах, в том числе и как бизнесвумен. При этом она продолжает участвовать в фотосессиях, организовывать разные мероприятия и успевает воспитывать сына Марка Лео. Недавно девушка вернулась в Москву, спустя год, который провела в разъездах.

Вместе с мужем Игорем Булатовым она посетила разные мероприятия. Каждый рах Виктория демонстрировала безупречное чувство стиля. Девушка умело подбирает образы для появления на публике. 2 июня она побывала на Экономическом форуме, где выступила в платье мидакси с нежным принтом. А вот вечером модель отправилась на концерт под открытым небом, устроенный фондом «Росконгресс».

На этот раз Лопырева подчеркнула талию и вытянула силуэт, надев платье-карандаш в горох. Наряд с акцентом на талии она дополнила туфлями Chanel и сумкой Hermes. Девушка встретила подругу, с которой с радостью потанцевала под хит Зиверт.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие отметили, что молодая мама находится в отличной форме. «Хорошо выглядишь», «Роскошный образ», «Туфли просто огонь», «Очень элегантная», «Вика, какая вы стройная. Платье просто сногсшибательное», «Ох, красотка», «Платье крутое», — прокомментировали пост подписчики.

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