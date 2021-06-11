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«Девочки, мы достойны самого лучшего!»: Екатерина Климова предстала в блузе канареечного оттенка

Актриса продемонстрировала актуальный и нежный образ.

«Девочки, мы достойны самого лучшего!»: Екатерина Климова предстала в блузе канареечного оттенка
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда театра и кино, многодетная мама, неподражаемая Екатерина Климова хороша во всех своих ролях и ипостасях. Разумеется, актриса еще и отличная модель, которой идут практически все фасоны и цвета одежды.

Екатерина Климова поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых запечатлена в блузе модного желтого оттенка — канареечного цвета.

Тон прекрасно идет шатенке Екатерине и освежает ее лицо.

«Девочки, мы достойны самого лучшего!» — утверждает в кадре Климова.

И спорить на эту тему, конечно же, не нужно. Это факт.

Екатерина Климова в блузе канареечного цвета
Екатерина Климова в блузе канареечного цвета. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова, облаченная в блузу желтого цвета, продемонстрировала, что следит за трендами. Напомним, жизнерадостный желтый цвет под названием Illuminating был назван Институтом цвета Pantone одним из главных оттенков 2021 года. А модный эксперт Эвелина Хромченко во время одного из эфиров программы «Модный приговор» просила девушек быть аккуратнее с желтым.

«У желтого цвета есть эта вредная особенность — несколько видоизменять цвет вашего лица, поэтому все обновки желтого цвета нужно выбирать только при дневном свете», — советовала Хромченко.

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