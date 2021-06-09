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Пококетничала перед камерой: Екатерина Климова в белом наряде с капюшоном прогулялась по Санкт-Петербургу

Актриса сделала несколько ярких селфи со своей подругой Ольгой Филипповой.

Пококетничала перед камерой: Екатерина Климова в белом наряде с капюшоном прогулялась по Санкт-Петербургу
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова в эти дни находится в гастрольном туре. Со спектаклем «Мастер и Маргарита», в котором она играет одну из заглавных ролей, актриса побывала в нескольких городах.

Сейчас Климова находится в Санкт-Петербурге. Во время поездки Екатерина нашла время для общения с подругой, тоже актрисой, Ольгой Филипповой.

Встреча получилась короткой, но тем не менее, две красавицы успели не только поговорить, но и сделать несколько ярких селфи, коллаж из которых Ольга Филиппова опубликовала в сторис своего Instagram.

«Оказалось, Катя тоже в Питере сегодня. Играет спектакль, встретились случайно на пять минут», — поделилась Ольга Филиппова.

В кадре она запечатлена в модной панаме и очках от солнца. А вот у Екатерины Климовой очков, судя по всему, не оказалось. От солнца она спасается козырьком бейсболки, прикрыв им лицо. Ну а чтобы не напекло голову, звезда надела капюшон. Судя по всему, Климова позирует в ветровке — верхнюю одежду не видно на фото.

Екатерина Климова с подругой Ольгой Филипповой
Екатерина Климова с подругой Ольгой Филипповой. Фото: instagram.com/olga_filippova_official/

«Катя сказала, фотки должны называться «питерские грибочки», — добавила подруга актрисы Ольга Филиппова.

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