Модно в этом сезоне: какую опасность таит в себе желтая одежда, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко представила на подиуме «Модного приговора» актуальные тотальные образы в желтых тонах. Этот оттенок, наряду с серым, Институт цвета Pantone назвал самым главным в 2021-м году.

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На подиуме Первого канала показали, что самый трендовый желтый тон в его сияющей нежной вариации может великолепно смотреться и в деловом костюме, и в вечернем образе, и в романтичном. Однако ведущая предостерегла модниц – солнечный оттенок идет далеко не всем.

«Если вы выбираете желтый цвет, вам нужно быть крайне аккуратными, независимо от того, как вы природно окрашены. Потому что у желтого цвета есть эта вредная особенность – несколько видоизменять ваш цвет лица, поэтому все обновки желтого цвета нужно выбирать только при дневном свете», — рассказала стилист.

Она заметила, что желтый хорошо сочетается со всеми разбеленными оттенками, неплохо комбинируется с голубым, зеленым, коричневым, многими тонами красного.

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