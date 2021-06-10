Влюбленные под дождем: Наталья Водянова в костюме Dior в клетку вышла на прогулку с Антуаном Арно

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Именно там она начала свою карьеру модели, когда ей было всего 17 лет. Теперь девушка дружит с именитыми модельерами и появляется на показах чаще в качестве гости. Она занимается благотворительностью, а все свободное время посвящает детям: Лукаса, Неве, Виктору, а также Роману и Максиму. Если старших наследников она родила в первом браке, то двоих младшей сыновей подарила Антуану Арно.

Уже 10 лет Наталья счастлива с французским миллиардером, но только в прошлом году они сыграли свадьбу. Когда девушка путешествовала с детьми по России, то часто звонила мужу и делилась впечатлениями. А теперь, когда она находится дома, пара решила устроить прогулку. В соцсети появилось фото, на котором Водянова предстала в клетчатом костюме Dior. Брюки подчеркнули ее стройные ноги. А вот Арно предпочел черный костюм.

Элегантная пара прогуливалась под дождем с зонтиком. При этом модель выглядела счастливой. Как оказалось, кадр был сделан перед модным показом.

Поклонники восхитились тем, как выглядят влюбленные. Многие отметили, что Наталья прекрасно выглядит и с годами только хорошеет. «Такие красивые и счастливые», «Так похожи, оказывается», «Чудесная семья», «Такие милые! И в масках! Проявляют сознательность и ответственность», «Какая же прекрасная пара», «Наконец-то, миссис и мистер», — стали писать пользователи Сети. К слову, недавно Арно отметил свой день рождения. Девушка трогательно его поздравила в соцсети.

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