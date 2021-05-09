«Три поколения»: Пелагея показала, как поет ее четырехлетняя дочь Таисия

Певица Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. В январе девочке исполнилось четыре года и, похоже, что она собирается пойти по стопам звездной мамы. В своем Instagram артистка опубликовала видеоролик, на котором запечатлела поющую дочь.
«Виртуальное «трио» из трех поколений семьи Пелагеи. Тася, Поля, Светлана Геннадьевна — потомки бойца Василия Петрова, прошедшего Финскую, Отечественную, и скончавшегося от ранений через год после Победы. Будем помнить и жить!», — написала артистка.
Напомним, что песню «Дороженька» сама Пелагея исполнила на концерте, посвященном Дню Победы, в «Крокусе». Телевизионную его версию покажут вечером 9 мая.