«Три поколения»: Пелагея показала, как поет ее четырехлетняя дочь Таисия

Вместе с мамой и бабушкой девочка исполнила песню «Дороженька».

Певица Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. В январе девочке исполнилось четыре года и, похоже, что она собирается пойти по стопам звездной мамы. В своем Instagram артистка опубликовала видеоролик, на котором запечатлела поющую дочь.

«Виртуальное «трио» из трех поколений семьи Пелагеи. Тася, Поля, Светлана Геннадьевна — потомки бойца Василия Петрова, прошедшего Финскую, Отечественную, и скончавшегося от ранений через год после Победы. Будем помнить и жить!», — написала артистка.

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Напомним, что песню «Дороженька» сама Пелагея исполнила на концерте, посвященном Дню Победы, в «Крокусе». Телевизионную его версию покажут вечером 9 мая.

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