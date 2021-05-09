Актуальный тренд: Пелагея в приталенном платье с модным принтом появилась на съемках

Съемки праздничного концерта, посвященного Дню Победы, прошли накануне 9 мая в «Крокусе». В программе была и песня «Дороженька», которую исполнила певица Пелагея. На сцене она появилась в приталенном платье в пол с модным принтом. Кадры с концерта и из гримерки появились в Instagram артистки.

Цветочный рисунок – в этом сезоне актуален как никогда. Этот прием взяли на вооружение все модницы. Роскошное платье Пелагея дополнила ажурным воротником.

«Любимая красавица! Вы прекрасны! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина, которой в этом году исполнилось четыре года. С мужем артистка развелась в декабре 2020 года.

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